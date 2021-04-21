Число задержанных на протестных акциях 21 апреля в России превысило тысячу человек

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" опубликовал сведения об известных им задержанных на протестных акциях в поддержку Алексея Навального в России 21 апреля.

По данным на 22:19 в 82 городах было задержано 1004 человека. Лидером по числу отправленных в автозаки граждан стал Петербург - 351 задержанный. Задержанных развозили по 20 отделам полиции. Про еще 186 петербуржцев нет сведений об их местонахождении после задержания.

На втором месте с большим отрывом Уфа, где силовики схватили 87 человек. Третье место по числу задержанных у Казани - 40 человек. В столице России Москве, по данным "ОВД-Инфо" было задержанно 20 человек.

В петербургской акции в поддержку находящегося в колонии политика Алексея Навального приняло участие несколько человек. Полиция проводила массовые задержания,в частности, на Сенатской и на Сенной площадях. При задержаниях силовики применяли грубую силу и электрошокеры.