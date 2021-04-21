Как прошла акция в поддержку Навального в Петербурге 21 апреля (фото)

В Петербурге, как и в ряде других городов России, 21 апреля прошла акция протеста в поддержку Алексея Навального. До 10 тысяч протестующих прошлись по центральным улицам Петербурга, почти 500 оказались задержаны полицейскими. О том, как это выглядело – в фоторепортаже ЗАКС.Ру.





Первой точкой сбора участников акции 21 апреля штаб Навального в Петербурге объявил Дворцовую площадь. Ее силовики заранее перекрыли заборами и коммунальной техникой, закрыв проход для граждан, рядом цепью стояли сотрудники Росгвардии и МВД. В итоге за три вечерних часа участники протестов, скандируя лозунги, успели пройтись от Дворцовой и Александровского сада к Сенатской площади, затем к Мариинскому дворцу, Сенной площади, Невскому проспекту и в конце концов оказались на Пионерской площади у ТЮЗа. Количество участников сложно оценить из-за того, что митингующие шли к точкам разрозненными группами по разным улицам.

По данным "ОВД-Инфо" на 22:44, полицейские за 21 апреля задержали в Петербурге 493 человека: их развезли по 30 отделам полиции. При задержании правоохранители действовали жестко, применяли силу и электрошокеры. Нескольким задержанным пришлось вызывать скорую помощь в автозаки.

Штаб Навального объявил о завершении акции ровно в 22:00: к тому времени митингующие были в районе станции метро "Звенигородская", несколько десятков из них позже задержали. Вскоре после этого и остававшиеся участники протеста, и силовики разошлись.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру