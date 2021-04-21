"ОВД-Инфо": В Петербурге задержали почти 670 человек на протестах в поддержку Навального

Правоохранители задержали 669 участников акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля, передает "ОВД-Инфо". Данные приведены на 23:30 21 апреля.

По данным проекта, по всей России задержали 1 485 протестующих. Петербург – абсолютный рекордсмен по количеству задержаний. На втором месте – Уфа, где задержали 95 участников акции, на третьем – Барнаул, где 58 задержанных. В Москве при большом количестве участников (6 тысяч человек по официальным данным МВД) задержали 26 человек.

Вечером 21 апреля на акцию протеста в поддержку Алексея Навального в Петербурге вышли несколько тысяч человек: по данным МВД – 4,5 тысячи. Около 500 протестующих задержали, их развезли по трем десяткам отделов полиции города.

Протестующие требовали допустить к Навальному в колонию его лечащих врачей: политик уже 22 дня держит голодовку на фоне серьезных проблем со здоровьем. Его врачи опасаются, что анализы политика крайне плохие, и он может умереть. О том, как в Петербурге прошла акция – в фоторепортаже ЗАКС.Ру.