Апрельский протест: Электрошокер - оружие "финальной битвы"

Хотя к вечеру 21 апреля на центральных площадях Петербурга выставили заборы, спецтехнику и ОМОН, акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными состоялась. Она получилась очень подвижной. Силовики так и не дали демонстрантам возможности прорваться на Невский проспект или надолго закрепиться на какой-нибудь площади. В итоге колонны протестующих бродили по центральным улицам города почти три часа. Завершилось все массовыми задержаниями с применением дубинок и электрошокеров. В отделения полиции города попало почти столько же человек, сколько во всех других регионах страны вместе взятых.

Еще в 18:00, за час до начала акции, на Дворцовую площадь было не попасть. Ее вместе с Эрмитажем оградили металлическим забором. Вдоль него стояли омоновцы, некоторые со щитами, другие - со служебными овчарками. Внутри периметра - автомобили МВД, Росгвардии и автобусы ГУП "Пассажиравтотранс", в которых обычно перевозят задержанных на массовых мероприятиях. Снаружи - спецтехника для уборки улиц. Ее власти часто используют для перекрытия дорог во время уличных протестов. Зачем-то даже пригнали трактор с наклейкой ГУДП "Центр", припарковав его рядом с Адмиралтейством.

Хотя было очевидно, что встретиться на Дворцовой будет невозможно, штаб Навального не спешил объявлять новую точку сбора. Подходившие люди сами ориентировались на месте и кучковались в Александровском саду. Там не было ни заборов, ни полицейских.

Акции на центральных площадях сторонники Навального анонсировали по всей стране. Новый этап своей протестной кампании за освобождение политика они назвали "финальной битвой между добром и нейтралитетом". Эту фразу сам Навальный использовал в качестве слогана для своего сайта. Штабы оппозиционера призывали людей выйти на улицу, чтобы потребовать от государства оказать ему достойную медицинскую помощь в заключении - автор громких расследований о коррупции власть предержащих объявил голодовку, протестуя против недопуска к нему врача. Другая заявленная цель акции - демонстрация несогласия с коррупцией в политической элите и политическими репрессиями.

Лозунги "Свободу" и "Навальному - врача" были первыми, которые начала скандировать толпа, двинувшись в сторону Медного всадника. Митинг там продлился недолго. Вскоре Telegram-канал "навальнистов", через который осуществляется координация уличными акциями, предложил выдвинуться к Мариинскому дворцу, где находится Законодательное собрание города. Толпа, в которой, по оценке ЗАКС.Ру, уже насчитывалось не менее 5 тысяч человек (региональное МВД заявило, что всего в петербургских протестах 21 апреля участвовали 4,5 тысячи) растянулась и полностью переместиться к зданию городского парламента не смогла. Часть людей - те, что находились в арьергарде - оказались задержаны.

Авангард, занявший проезжую часть Вознесенского проспекта, отрезали омоновцы. Разделенная протестная масса двинулась по направлению к Сенной площади. Шли разными улицами, но некоторые колонны время от времени сливались. Росли они и за счет числа вновь прибывших - рабочий день к тому времени давно уже закончился.

Сенную площадь поначалу прошли мимо. Решили идти в сторону Невского проспекта. К этому призывали голоса в толпе и все тот же Telegram-канал с навигацией по уличному протесту. Однако массово выйти к главной магистрали города не удавалось. Пути перекрывали силовики. Некоторым группам все-таки удалось пробиться в самый центр. Известно о задержаниях, в частности, у Гостиного двора. Однако каких-то крупных и заметных выступлений на Невском в этот день не было.

Когда в строй омоновцев уперлись на переулке Гривцова, звучали призывы не уходить, а встать в сцепку. Народу к этому времени было уже очень много. Люди заняли и всю проезжую часть, и тротуары. Но сцепляться захотели едва ли больше десяти человек. Остальные просто развернулись и пошли в другую сторону, к Сенной.

"Навальному - врача" был самым популярным лозунгом вечера наряду со "Свободу политзаключенным" и "Раз, два, три - Путин, уходи". На Гривцова какое-то время скандировали "Свободу Фургалу". Несколько девушек, шедших в другой колонне по набережной реки Мойки, развернули транспарант "Свободу канским подросткам". Также были замечены баннеры и плакаты в поддержку коллектива журнала DOXA. Его редакторы проходят обвиняемыми по делу о "вовлечении несовершеннолетних в митинги", возбужденному по итогу январских протестов.

На Сенной площади произошли самые массовые задержания вечера. Там около 20:30 встретились несколько колонн протестующих, шедших разными путями. Уже смеркалось, и многие зажгли фонарики на своих телефонах - белые огоньки смартфонов стали символом протестов еще в январе. Прибывшая на площадь полиция вела себя жестко. Силовики применяли при задержаниях дубинки и электрошокеры, причем доставалось и тем, кто не пытался убегать или не подчиняться.

Член партии "Яблоко" Александр Шадрин написал в Twitter, что получил несколько ударов шокером во время задержания неподалеку от торгового центра "ПИК", куда он шел в туалет. Еще одному мужчине электрический разряд и удары дубинками достались после того как он, обращаясь к прохожим, громко сказал "Терпеть не могу Владимира Владимировича". Видео этого инцидента опубликовало "МБХ. Северо-Запад", "ОВД-Инфо" сообщило о задержанном по имени Даниил, который рассказал, что у него диагностирована аритмия и что он получил три удара шокером после того как снимал другие задержания у автозаков.

Журналистов, стоявших рядом с полицейскими автомобилями, не били, а просто отталкивали. Толкали силовики и случайных прохожих, оказавшихся у них на пути, в том числе пенсионера, который ударился спиной. Мужчина рассказал журналистам, что ему 73 года, что его зовут Лев Пылкин и что он сам подполковник милиции в отставке.

- Не полиции этой, - показал пострадавший в сторону автозаков, - а именно милиции.

На Сенной задержали не менее сотни человек. Отсюда выехало три полных пассажирских автобуса-автозака. Кроме того, задержанных отводили в полицейские минивэны. После того как крамольное выступление с фонариками на площади было подавлено, многие демонстранты не стали продолжать свое участие в уличной акции. Однако отдельные группы протестующих еще ходили по городу около полутора часов. Причем многие из них не встречали вообще никакого сопротивления полиции.

Последней точкой сбора стал Театр юных зрителей. На его ступеньках и поблизости успели собраться и посветить фонариками до тысячи человек прежде, чем приехала полиция. Толпа начала отступать в сторону станции метро "Звенигородская". Отстающих хватали люди в форме. Один из убегавших вместе с толпой мужчин поскользнулся и поранил живот о металлический штырь забора. Оказавшиеся рядом волонтеры-медики оказали ему помощь и вызвали скорую. До "кареты" мужчина дошел самостоятельно. Волонтеры рассказали ЗАКС.Ру, что не знают, участвовал ли пострадавший в протестах или оказался в толпе случайно.

- Для нас это не имеет значения, - подчеркнул их представитель.

В 22:00 штаб Навального объявил о завершении акции, но догонялки между полицией и протестующими у метро "Звенигородская" продолжались еще около получаса. В какой-то момент сюда приехало много силовиков, которые, услышав команду старшего "Забираем всех", немедленно принялись ее выполнять. Снова использовали электрошокеры, хотя и не так активно как на Сенной. Некоторых демонстрантов вылавливали по дворам. Задержания проходили и в других местах центра города, вплоть до Литейного проспекта.

Вскоре от правозащитников стала поступать информация из полицейских отделений. Где-то объявили план "Крепость", отказавшись пускать адвокатов, куда-то доставили девушку, которую повалили при задержании и расцарапали ей лицо, вместе с парнем, которому сломали палец. По предварительной информации "ОВД-Инфо", в Петербурге задержали как минимум 778 человек. При этом в целом в России - 1705.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников, Константин Леньков