"ОВД-Инфо": 806 человек задержали на акции "Свободу Навальному!" в Петербурге

По состоянию на утро 22 апреля, 08:53, постфактум прошедшей накануне несанкционированной протестной акции в отделах полиции Петербурга оказались 806 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

Северная столица лидирует по этому показателю, далеко обгоняя другие города. Для сравнения, в Москве, где также на улицы вышли тысячи людей, в автозаках оказались всего 30 граждан.

По всей России в ходе протестов были задержаны 1777 человек.

21 апреля, разгоняя мероприятие, петербургские силовики часто применяли в отношении демонстрантов спецсредства при задержании.

"ОВД-Инфо" опубликовало сводку нарушений прав граждан: "правоохранители били людей дубинками и электрошокерами, не пускали к ним защитников, не давали сходить в туалет, не давали воды, держали несколько часов в автозаке у отдела, не пускали врачей, принудительно брали отпечатки пальцев – и это не полный и не исчерпывающий список".

ЗАКС.Ру побывал на мероприятии, подробности – смотрите или читайте в наших репортажах.