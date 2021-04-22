"Санитарное дело" послужило поводом для ночного обыска у главы IT-отдела ФБК*

Представители правоохранительных органов Москвы оказали ночной визит руководителю IT-отдела Фонда борьбы с коррупцией* Владиславу Романцову, проведя у него дома обыск в рамках "санитарного дела", передает "МБХ медиа".

"Как мы понимаем, [я прохожу] в качестве свидетеля. Изъяли технику. Но мама пароль от ноутбука не сдала, так в протоколе и написано", - рассказал о произошедшем Романцов.

По словам IT-специалиста, в постановлении об обыске написано, что он является администратором Telegram-канала "Штаб Навального в г. Москва".

"Чем обосновано - абсолютно не понятно. Адвокат получит его только при дальнейшем обжаловании в суде", - заключил Романцов.

Напомним, в рамках "санитарного дела" московским оппозиционным политикам и активистам вменяют организацию многотысячной несанкционированной акции протеста 23 января в условиях пандемии и связанного с ней запрета на публичные мероприятия. Примечательно, что в середине марта этот запрет не помешал властям собрать полные "Лужники" на очередную годовщину присоединения Крыма.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом в России