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10:22

Блокировку сайтов торговцев стероидами и ядами окончательно одобрили в ЗакСе

фото ЗакС политика Блокировку сайтов торговцев стероидами и ядами окончательно одобрили в ЗакСе

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 апреля приняло в третьем чтении проект постановления, согласно которому в единый реестр запрещенных доменов можно будет включать сайты, торгующие сильнодействующими и ядовитыми веществами. Документ будет направлен на рассмотрение Государственной думы.

В качестве примера таких веществ авторы инициативы Анастасия Мельникова и Денис Четырбок (оба – "Единая Россия") перечислили в пояснительной записке несколько стероидных препаратов. Они заявили, что подобные препараты можно свободно приобрести на интернет-форумах, "при этом отсутствуют правовые основания для блокирования сайтов, содержащих такую информацию". 

Единый реестр запрещенных доменов действует в России с 2012 года. Доступ к страницам, попавшим в этот "черный список", должен блокироваться провайдерами. Это, в частности, порнографические сайты, а также страницы с информацией о наркотических и психоделических веществах.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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