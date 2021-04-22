ЗакС не захотел принимать законопроект о дорогах местного значения

Муниципальным образованиям "Горелово" и "Лахта-Ольгино", а также всем поселковым и пригородным муниципалитетам предложили позволить заниматься дорожной деятельностью в отношении дорог местного значения, передав часть полномочий от КРТИ органам местного самоуправления. Соответствующий законопроект депутата "Справедливой России" Надежды Тихоновой парламент Петербурга рассмотрел в первом чтении в четверг, 22 апреля.

Документ, в частности, предусматривает введение возможности отдельным муниципалитетами заниматься проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и содержанием дорог местного значения.

По словам Тихоновой, муниципалы в первую очередь сталкиваются с проблемой отсутствия ремонта и лучше владеют ситуацией на местах.

- Никогда у КРТИ не дойдут руки до Мартышкино, например, - отметила эсер.

Она также отметила, что её инициативу поддержал Совет муниципальных образований Петербурга. Тихонова заявила, что опыт передачи дорожных вопросов муниципалам уже осуществлён в Москве. В этом усомнились депутаты-единороссы.

- Нет дорог местного значения ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Ломоносове, - заявил депутат Михаил Барышников.

Андрей Васильев и Алексей Цивилев назвали законопроект Тихоновой "популистским". Последний заявил, что подобные инициативы "снижают уровень доверия к депутатам" из-за того, что реализовать их крайне сложно.

В поддержку законопроекта выступили однопартиец Тихоновой Алексей Ковалев и беспартийный Максим Резник, который предложил принять инициативу за основу, а потом доработать поправками.

"За" принятие законопроекта проголосовали только семь из 48 депутатов, воздержались двое.

Сергей Еремеев

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