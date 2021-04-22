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11:15

Резник предложил коллегам обсудить избиения протестующих

фото ЗакС политика Резник предложил коллегам обсудить избиения протестующих

Беспартийный депутат Максим Резник на заседании Законодательного собрания Петербурга 22 апреля возмутился тем, что парламент не говорит о состоявшихся накануне массовых задержаниях протестующих, к которым полиция применяла дубинки и электрошокеры. 

Парламентарий вышел выступать во время обсуждения инициативы о дорогах местного значения. Он заявил, что есть вопросы не только к дорогам, но и к дуракам. 

- Какой дурак устроил на дорогах Петербурга избиение мирных граждан? Почему в Москве 30 задержанных, а в Санкт-Петербурге 800? Какой дурак это устроил? - спросил депутат. 

Позже Резник поинтересовался у единоросса Кущака, будет ли его комиссия по вопросам правопорядка и законности обсуждать большое количество задержаний в Петербурге. Кущак ответил, что "коллеги Резника" вели себя агрессивнее, чем москвичи. 

Напомним, несанкционированные акции с требованием оказать медицинскую помощь находящемуся в колонии Алексею Навальному прошли во многих российских городах. В Петербурге в шествиях по центру города участвовало до 10 тысяч человек. По предварительным данным "ОВД-Инфо", 806 из них задержали. Всего по стране - 1786 задержанных.

ЗАКС.Ру побывал на мероприятии, подробности - смотрите или читайте в наших репортажах.

Сергей Еремеев


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Рейтинг персон

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