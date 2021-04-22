ЗакС решил подвергнуть обследованию участок в Ольгино, где хотят видеть асфальтовый завод

Земельный участок на территории муниципалитета "Лахта-Ольгино", куда из Коломяг планируется перевезти Асфальтобетонный завод № 1 (АБЗ №1), планируется включить в перечень участков, в отношении которых планируется провести комплексное экологическое обследование. Заксобрание приняло за основу соответствующую инициативу на заседании в четверг, 22 апреля.

Речь идет о территории исторического района Конная Лахта между Приморским шоссе и Северо-Западной ТЭЦ. По словам соавторов законопроекта, депутата "Справедливой России" Надежды Тихоновой и единоросса Марии Щербаковой, летом 2020 года в этом районе по инициативе представителей местного садоводческого массива было проведено экологическое обследование.

Оно показало, что все ландшафты и растительные сообщества исследованной территории имеют природоохранную, рекреационную и эстетическую ценность. На участке обнаружили два вида растений из Красной книги и четыре вида редких охраняемых растений. Также исследователи заключили, что "с высокой степенью вероятности орнитофауна обследованной территории включает 52 вида редких птиц, внесенных в различные охранные списки, при этом для 25 из них данная территория играет важное значение как место гнездования или продолжительных миграционных остановок", говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, переселить АБЗ-1 из Коломяг в другое место городские власти решили после многочисленных жалоб местных жителей на неприятный запах гари.

Сергей Еремеев

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