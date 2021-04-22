Смольный обяжут в короткие сроки публиковать решения о согласовании внешнего вида проектов домов

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга хотят обязать размещать на своем сайте решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика проектов жилой и нежилой недвижимости в течение двух дней после его принятия. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло в первом чтении в среду, 22 апреля.

Согласно документу, КГА будет обязан также публиковать номер регистрации документа о согласовании, дату принятия решения и срок его действия. Кроме того, должны быть представлены адрес и кадастровый номер участка, информация о назначении объекта и его изображение.

Инициатива была принята голосами 42 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев