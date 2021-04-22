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11:46

В России выявили еще почти 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 682

фото ЗакС политика В России выявили еще почти 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 682

В России за последние сутки выявлено 8 996 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии во всех регионах России зафиксировано 4 736 121 случаев заболевания. За сутки зафиксировано 397 летальных исходов, всего, по официальным данным, от коронавируса умерли 107 103 россиянина.

В Петербурге заболели еще 682 человека. По данным штаба, в городе сейчас болеют 30 327 человек, всего с марта 2020 года зафиксировано 410 074 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса петербуржцев увеличилось на 35, всего в городе насчитывается 12 941 летальный исход. 

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 704 человека (76 994 продолжают лечение). В Подмосковье - 590 (37 316 болеют сейчас). В Ленобласти заболели еще 88 человек (1 572 еще болеют).

 

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