Петербургский СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

Следственное управление Петербурга возбудило уголовное дело о призывам к массовым беспорядка в отношении 36-летнего уроженца Смоленской области Александра Бердникова, информирует пресс-служба СК.

По версии Следкома, в начале февраля текущего года мужчина разместил у себя в соцсетях аудиозапись, "к которой имел доступ неограниченный круг пользователей".

"В нем [файле] содержались призывы к проведению массовых беспорядков, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами, которое должно было сопровождаться поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, оказанию вооруженного сопротивления представителям власти", - указывается в сообщении пресс-службы СК.

Акции, к которым призывал Бердников, не конкретизируются.

В отношении мужчины ведутся следственные действия.