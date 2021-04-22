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11:53

Петербургский СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

фото ЗакС политика Петербургский СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

Следственное управление Петербурга возбудило уголовное дело о призывам к массовым беспорядка в отношении 36-летнего уроженца Смоленской области Александра Бердникова, информирует пресс-служба СК.

По версии Следкома, в начале февраля текущего года мужчина разместил у себя в соцсетях аудиозапись, "к которой имел доступ неограниченный круг пользователей".

"В нем [файле] содержались призывы к проведению массовых беспорядков, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами, которое должно было сопровождаться поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, оказанию вооруженного сопротивления представителям власти", - указывается в сообщении пресс-службы СК.

Акции, к которым призывал Бердников, не конкретизируются.

В отношении мужчины ведутся следственные действия.

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