ЗакС решил выбирать почетных жителей Петербурга в 2021 году

Законодательное собрание Петербурга на внеочередном закрытом заседании приняло решение о выборах почетных жителей города, сообщил ЗАКС.Ру депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

Голосование состоится на одном из ближайших заседаний ЗакСа: 19 или 26 мая.

На должность почетного жителя претендуют четыре человека: ученый-гидротехник, научный руководитель Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Юрий Васильев, основатель и генеральный директор компании Biocad Дмитрий Морозов, народный артист России, балетмейстер Борис Эйфман и заслуженный врач России, директор ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России Пётр Яблонский.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.