Исполнительный директор Цирка Чинизелли Болоев перешел на работу в КИО

Новым замглавы комитета имущественных отношений Петербурга стал Казбек Боллоев, следует из информации на сайте Смольного.

На новом посту Боллоев возглавит управление по работе с задолженностью и отдел экономической безопасности, отмечает "Фонтанка.ру". Ранее Боллоев был исполнительным директором Цирка Чинизелли, где также отвечал за вопросы сервиса и безопасности.

Перед этим Боллоев также работал в пивоваренной компании "Балтика". Ее возглавлял миллиардер Таймураз Боллоев, и на вопрос о связи с ним Казбек Боллоев отвечал, что тот - его "дядя, учитель и кумир".