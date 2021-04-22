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12:08

Исполнительный директор Цирка Чинизелли Болоев перешел на работу в КИО

фото ЗакС политика Исполнительный директор Цирка Чинизелли Болоев перешел на работу в КИО

Новым замглавы комитета имущественных отношений Петербурга стал Казбек Боллоев, следует из информации на сайте Смольного.

На новом посту Боллоев возглавит управление по работе с задолженностью и отдел экономической безопасности, отмечает "Фонтанка.ру". Ранее Боллоев был исполнительным директором Цирка Чинизелли, где также отвечал за вопросы сервиса и безопасности.

Перед этим Боллоев также работал в пивоваренной компании "Балтика". Ее возглавлял миллиардер Таймураз Боллоев, и на вопрос о связи с ним Казбек Боллоев отвечал, что тот - его "дядя, учитель и кумир".

 

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