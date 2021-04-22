"Подчеркиваю, мирная акция": Омбудсмен Петербурга осудил избиения граждан на протесте 21 апреля

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов высказался о прошедшем накануне, 21 апреля, массовом протесте, в ходе которого в городе было задержано рекордное по сравнению с остальной Россией количество человек - свыше 800.

"Если говорить с правозащитной позиции, то, что вчера происходило, не совместимо с теми нормами, которые записаны в нашей Конституции, с теми гарантиями прав человека и свобод человека", - поделился мнением омбудсмен в эфире "Дождя".

Шишлов отметил, что невзирая на несогласованный характер мероприятия, протест был мирным: в нём принимали участие, в том числе, и помощники уполномоченного, следившие за процессом.

"Подчеркиваю, мирная акция. Мне неизвестно о случаях провокаций, каких-то хулиганских действиях. Но, к сожалению, реакция правоохранительных органов была, особенно в заключительной части акции, была непропорциональна и не оправдана", - констатировал омбудсмен.

Напомним, акции с требованием оказать медицинскую помощь пребывающему в колонии Алексею Навальному прошли во многих российских городах. В Петербурге в шествиях по центру города участвовало до 10 тысяч человек. По предварительным данным "ОВД-Инфо", 806 демонстрантов попали в автозаки. Всего по стране - 1786 задержанных.

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