Москалькова: Содержание Навального в больнице соответствует международным стандартам

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова письменно отчиталась перед генсекретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич о том, что странам Запада не следует беспокоиться о состоянии здоровья политика Алексея Навального, так как условия его содержания в больнице при колонии соответствуют международным стандартам, делится "Интерфакс".

Омбудсмен сообщила, что "фактов применения к А.А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено". Кроме того, по её словам, ночью сотрудники ФСИН не прерывают ежечасно сон Навального, - это им запрещено. Сам политик заявлял обратное.

Днём ранее Москалькова рассказала, что Навального в колонии посещали гражданские медиков, которые не обнаружили серьёзных рисков для его здоровья. При этом лечащих врачей оппозиционера по-прежнему к нему не допускают.

Добавим также, что накануне это требование звучало в лозунгах на протестной акции в Петербурге.