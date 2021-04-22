18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:22

"Главное событие — послание президента": Песков не увидел причин оценивать протесты 21 апреля

фото ЗакС политика "Главное событие — послание президента": Песков не увидел причин оценивать протесты 21 апреля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода давать оценку акциям протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли 21 апреля в ряде городов России, передает "Интерфакс".

"Не видим здесь поводов для нашей оценки. Скорее, это тема для оценки органов правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме", - заявил Песков.

По его словам, акции "были, скорее, незаконными", потому что "не были согласованы". 

"В остальном это дело органов внутренних дел. Конечно же, главное событие вчера — это послание президента Федеральному Собранию", — убежден Песков.

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли акции с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем уже более трех недель держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД - 4,5 тысячи). По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 806 демонстрантов, всего по стране - 1786 задержанных.

О том, как прошла акция в Петербурге — смотрите или читайте в наших репортажах.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:18 Петербургские суды начали штрафовать и отправлять под арест участников акции 21 апреля

16:53 Петербургский суд оштрафовал художницу Лелю Нордик на 10 тысяч за участие в акции 21 апреля

16:17 Политика Владимира Рыжкова оштрафовали за ретвит анонса акции "Свободу Навальному!"

15:55 Генпрокуратуру хотят наделить правом блокировать призывы к протестам в интернете

15:26 Вишневский: Большого смысла в акции 21 апреля не было

15:09 МВД сообщило о запрете на въезд в Россию для 122 иностранцев, участвовавших в протестах

15:01 "Остановить полицейский произвол": "Яблоко" осудило "бесчинства" силовиков на акции 21 апреля

13:42 Политолог Бианки о массовых задержаниях в Петербурге: Система реагирует на значимость города

13:07 Москалькова: Содержание Навального в больнице соответствует международным стандартам

12:49 Участника протестов 21 апреля в Петербурге арестовали на 12 суток


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:18 Петербургские суды начали штрафовать и отправлять под арест участников акции 21 апреля

16:55 В ответе Вишневскому Институт истории РАН открестился от наличия "куратора от ФСБ"

16:53 Петербургский суд оштрафовал художницу Лелю Нордик на 10 тысяч за участие в акции 21 апреля

16:17 Политика Владимира Рыжкова оштрафовали за ретвит анонса акции "Свободу Навальному!"

15:55 Генпрокуратуру хотят наделить правом блокировать призывы к протестам в интернете

15:36 Горсуд оставил в СИЗО нефролога Земченкова по делу об убийстве жены

15:26 Вишневский: Большого смысла в акции 21 апреля не было

15:09 МВД сообщило о запрете на въезд в Россию для 122 иностранцев, участвовавших в протестах

15:01 "Остановить полицейский произвол": "Яблоко" осудило "бесчинства" силовиков на акции 21 апреля

14:40 Беглов поручил отреставрировать Благовещенскую церковь до 1 сентября

14:27 Москалькову переизбрали уполномоченным по правам человека в РФ еще на пять лет

14:22 Муниципал: Вице-спикер ЗакСа Дроздов подал документы на праймериз "Единой России"

14:10 В Брянске возбудили уголовное дело о перекрытии дорог на митинге 23 января

13:55 Госдума одобрила отмену дня тишины перед многодневными выборами

13:42 Политолог Бианки о массовых задержаниях в Петербурге: Система реагирует на значимость города

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru