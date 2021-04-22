Госдума одобрила отмену дня тишины перед многодневными выборами

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, фактически отменяющий день тишины перед выборами при многодневных голосованиях, передает ТАСС.

Законопроект предлагает позволить обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов, в течение пяти дней со дня оставления избиркомом жалобы без удовлетворения. Авторы инициативы - представители кабмина - отмечали, что пока срок оспаривания исчисляется со дня вынесения первоначального решения, что приводит к тому, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевает обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишается права на судебную защиту.

Поправки, фактически отменяющие день тишины при многодневном голосовании, были внесены ко второму чтению законопроекта. Согласно им, предвыборная агитация будет завершаться в полночь по местному времени первого дня голосования. Агитация в день голосования будет запрещена.