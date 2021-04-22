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14:10

В Брянске возбудили уголовное дело о перекрытии дорог на митинге 23 января

фото ЗакС политика В Брянске возбудили уголовное дело о перекрытии дорог на митинге 23 января

Брянское управление МВД возбудило уголовное делопроизводство о перекрытии дорог на протестном митинге в поддержку Алексея Навального, прошедшем 23 января, пишут "БрянскToday" и "Городской".

По версии следствия, демонстранты, участвовавшие в шествии от площади Ленина до кургана Бессмертия, перекрыли проезжую часть и "заблокировали движение на нескольких центральных улицах".

О возбуждении дела брянское МВД известило 20 апреля - за день до новой протестной акции. "Городской" сообщает, что накануне силовики "массово проверяли документы" у собравшихся на набережной, "останавливали в основном молодых людей", "некоторых задерживали и сажали в автобусы". 

В Петербурге, напомним, есть своё дело о перекрытии дорог 23 января: вчера у петербургских активистов проходили обыски по данному разбирательству.

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