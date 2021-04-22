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15:01

"Остановить полицейский произвол": "Яблоко" осудило "бесчинства" силовиков на акции 21 апреля

фото ЗакС политика "Остановить полицейский произвол": "Яблоко" осудило "бесчинства" силовиков на акции 21 апреля

В федеральном бюро партии "Яблоко" выступили с заявлением постфактум прошедших накануне, 21 апреля, общероссийский протестов в поддержку Алексея Навального, особо отметив жестокость разгона петербургской манифестации.

"Яблочники" напомнили, что за несколько часов до начала акции в Москве задержали политика Владимира Рыжкова и члена федбюро Кирилла Гончарова вместе с 16 его волонтёрами.

"Особая опасность текущей ситуации заключается в том, что формирующееся в нашей стране полицейское государство фактически наделяет самостоятельными и неограниченными полномочиями отдельные подразделения МВД и их руководителей. Всевластие силовых органов в России приобретает формы, опасные для свободы и государства", - отметили в "Яблоке".

Крайне осудили партийцы избиения протестующих, потребовав расследования действий сотрудников силовых структур. Также "яблочники" указали на незаконность недопуска адвокатов в отделы полиции.

"Всему российскому обществу остро необходимо оказать сопротивление полицейскому произволу, используя все возможные юридические средства. Своей приоритетной задачей "Яблоко" считает защиту от политического преследования всех граждан России, независимо от их взглядов и убеждений", - манифестируют в партии.

Наконец, "Яблоко" требует не мешать гражданам выражать своё мнение согласно закреплённому в Конституции праву на свободу собраний, а также отменить "антивирусное" постановление, запрещающее проведение публичных мероприятий.

Напомним, акции с требованием оказать медицинскую помощь пребывающему в колонии Алексею Навальному прошли во многих российских городах. В Петербурге в шествиях по центру города участвовало до 10 тысяч человек. По предварительным данным "ОВД-Инфо", 806 демонстрантов попали в автозаки. Всего по стране - 1786 задержанных.

ЗАКС.Ру побывал на протесте, подробности - смотрите или читайте в наших репортажах.

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