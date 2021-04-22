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15:09

МВД сообщило о запрете на въезд в Россию для 122 иностранцев, участвовавших в протестах

фото ЗакС политика МВД сообщило о запрете на въезд в Россию для 122 иностранцев, участвовавших в протестах

Начальник московского управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко заявил, что ведомство запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, которые участвовали в несогласованных акциях протеста в Москве, передает "Интерфакс".

"В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории Москвы, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "О порядке въезда, выезда" территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет", - сказал Сергиенко на заседании Общественной палаты Москвы.

В каких именно несогласованных акциях участвовали эти граждане, не уточняется. Напомним, в 2021 году в ряде городов России, в том числе Москве, прошли три крупные несогласованные акции: 23, 31 января и 21 апреля.

По словам Сергиенко, также в 2021 году МВД направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранных граждан, насчет которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

 

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