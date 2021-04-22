Вишневский: Большого смысла в акции 21 апреля не было

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский, вечером 21 апреля помогавший задержанным на протестах в поддержку политика Алексея Навального, сообщил ЗАКС.Ру, что остался при своем мнении по поводу необходимости этих выступлений.

- Честно говоря, считаю, что большого смысла в этой акции не было. Я предупреждал организаторов, что не уверен в том, что такая акция окажет воздействие в нужном направлении. То, что вы демонстративно устраиваете ее в день послания, чтобы смазать картинку, может привести к еще более жестким действиям полиции, чем были раньше, - заявил парламентарий.

Вишневский считает, что не менее массовые январские протесты если и отразились на судьбе Навального, то только в худшую сторону.

- При всем уважении к людям, которые выходят на улицы, мне кажется, что сейчас в таких целях уличный протест не работает, - добавил депутат. - Когда мы имеем дело с политзаключенными, да еще и с личным врагом Путина, когда накладывается целая цепочка обстоятельств, то тут надо или чтобы условно 10 миллионов вышли - но они не выйдут - или мы будем иметь то, что имеем: новых задержанных, штрафы, аресты, новый поток просьб о помощи. Некоторые суды январские тянутся до сих пор.

Он также рассказал, что считает проявление жестокости со стороны силовиков "местной инициативой" петербургских властей.

- Мы смотрели за тем, что происходило в Москве и что у нас. Ощущение, что это две разных страны, - отметил "яблочник".

Депутат подчеркнул, что помимо массовых и жестких задержаний вечером полиция "отметилась" недопуском в отделения адвокатов и члена Совета по правам человека при президенте России Наталии Евдокимовой. Кроме того, по словам Вишневского, ни он, ни его знакомые вечером 21 апреля не смогли дозвониться до дежурного прокурора. По этому номеру никто не брал трубку, рассказал депутат.

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