Горсуд оставил в СИЗО нефролога Земченкова по делу об убийстве жены

Горсуд Петербурга отклонил жалобу бывшего главного внештатного нефролога комитета по здравоохранению Александра Земченкова на арест по делу об убийстве жены, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Сторона защиты просила отменить арест и избрать Земченкову иную меру пресечения. При этом адвокат потерпевшей стороны поддержал ходатайство, предлагая в качестве крайней меры домашний арест, а прокурор просил отказать в удовлетворении жалобы.

Земченков арестован по делу об убийстве его жены Ирины в 2010 году. Дело неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В последний раз следователи снова обратили на него внимание в конце 2020 года, после того, как отец погибшей обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.