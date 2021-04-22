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16:55

В ответе Вишневскому Институт истории РАН открестился от наличия "куратора от ФСБ"

фото ЗакС политика В ответе Вишневскому Институт истории РАН открестился от наличия "куратора от ФСБ"

Спустя два месяца ожиданий депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский получил ответ от Института истории РАН: парламентарий интересовался, имеется ли у вуза "куратор от ФСБ".

В конце декабря, напомним, Вишневскому поступила информация о том, что на заседании института якобы присутствовал человек, представившийся соответствующим образом.

Некоторое время назад в ФСБ проинформировали депутата, что не имеют права сообщать, был ли кто-то из сотрудников ведомства направлен в вуз ввиду положений закона о гостайне. При этом в спецслужбе уточнили, что могут "прикомандировать" своих работников по согласованию с руководством учреждения.

В самом институте Вишневскому сообщили, что у них никаких "кураторов от ФСБ" нет, однако вуз взаимодействует со структурами службы согласно собственному Уставу. Кроме того, "антитеррористические" услуги учреждению оказывает и Росгвардия.

"Но персонаж же был! И его помнят! Думаю, объяснение простое: после шума, который мы подняли, "куратора" решили отозвать. В любом случае, если теперь в Институте появится еще кто-то, называющий себя "куратором от ФСБ", сотрудники могут смело указывать ему на дверь", - представил свою позицию "яблочник".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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