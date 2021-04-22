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17:55

Любови Соболь предъявили новое обвинение по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Любови Соболь предъявили новое обвинение по "санитарному делу"

Юристу, стороннице Навального Любови Соболь предъявили новое обвинение по "санитарному делу", сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Суть нового обвинения не уточняется. По словам Воронина, теперь следствие считает исполнителем преступления другого человека, не того, который изначально упоминался в материалах. По версии следствия, этот человек должен был соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, но вместо этого пошел на акцию. Адвокат отметил, что непонятно, почему в деле фигурирует новый человек, и что стало с "предыдущим исполнителем".

Напомним, уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Его фигурантами стали соратники Навального и оппозиционеры. 

Всего в связи с протестными акциями 23 января по всей стране задержали более 4 тысяч человек, было возбуждено несколько десятков дел, в том числе по по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 (умышленное блокирование дорог) и другим.

 

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