Смольный отказал "Открытой России", Красивому Петербургу", "Весне" и ЛПР в шествии 1 мая

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщил об отказе согласовывать проведение шествия 1 мая по Невскому проспекту, сообщил ЗАКС.Ру лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански. Он вместе с представителями "Открытой России", "Весны" и Либертарианской партии России подал соответствующее уведомление в начале недели.

Врански рассказал, что об отказе ему сообщили по телефону. Документы из ведомства он пока не получил, уточнил активист. По его словам, причина отказал - запрет на проведение публичных мероприятий до 15 мая по постановлению о противодействии распространению коронавируса. Сам активист считает, что причина в ином: якобы власти петербурга не любят позволять горожанам свободно высказаться о проблеме, предпочитая жестко подавлять протесты.

- Вместо того, чтобы вести диалог, вместо того, чтобы решать проблемы горожан, они предпочитают [поступать] как вчера, - считает Врански.

Ранее, 21 апреля в Петербурге прошла акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В ходе мероприятия в городе задержали более 800 человек, тогда как по всей стране число задержанных в общей сложности составляет около 1700 человек.

Врански заявил, что организаторы шествия все же будут пытаться провести шествие. Активист уверен, что 9 мая в Петербурге власти проведут публичные мероприятия.

- Мы уверены, что 9 мая все эти антиковидчики, которые нам запрещают проводить мероприятия будут прыгать по центру, по Невскому, ходить в георгиевских ленточках, с флажками, будут изображать патриотизм, духовность. Но если активисты, общественники хотят поднять какие-то проблемы - им нельзя, - считает Врански.

Напомним, уведомление о проведении шествия представители движений подали 19 апреля.

София Саттарова

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