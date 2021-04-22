Редактор DOXA заявил об отводе следовательницы из-за оказываемых ему знаков внимания

Редактор DOXA Владимир Метелкин пожаловался на оказываемые ему знаки внимания следователем Екатериной Жижмановой и направил её начальнику заявление с требованием отстранения правоохранительницы от рассмотрения дела. Документ опубликован на сайте журнала.

По словам Метелкина, в ходе одной из встреч Жижманова сообщила, что изучила его личный Instagram находит его "сексуальным". Адвокат молодого человека подтвердил, что следователь использовала именно это выражение, у них есть соответствующая аудиозапись диалога.

Кроме того, Метелкин жалуется, что Жижманова якобы постоянно трогает его руками.

"Нежелательные знаки внимания Владимир считает нарушением личных границ, а также профессиональной этики и одним из способов психологического давления на следствии", - считают в DOXA.

Описанные в заявлении факты подпадают под статью 61 УПК: согласно п. 2, следователь не может участвовать в производстве по уголовному делу в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного дела. На основе этого обстоятельства Метелкин и потребовал отвод Жижмановой.