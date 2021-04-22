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18:09

"Гордость и надежда": Навальный обратился к участникам протестов 21 апреля

фото ЗакС политика "Гордость и надежда": Навальный обратился к участникам протестов 21 апреля

В Instagram Алексея Навального появилась новая запись, в которой политик рассказал о своих эмоциях после акций протеста в его поддержку, которые прошли в ряде городов 21 апреля.

По словам Навального, о протестах ему рассказал приехавший к нему в колонию адвокат.

"Искренне скажу -  два чувства бушуют во мне: гордость и надежда. Гордость за то, что я часть вот этого большого и прекрасного",  — сказал Навальный. 

По его мнению, страна "сползает во мрак", и "в благополучном XXI веке народ богатой ресурсами России с каждым годом становится беднее", но граждане "не отдадут ни своего будущего, ни будущего своих детей, ни своей страны".

"Да, какое-то время будет тяжело и мрачно. Но те, кто тянут Россию назад исторически обречены. Нас все равно больше", — уверен Навальный.

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли акции с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем уже более трех недель держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД — 4,5 тысячи). По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 806 демонстрантов, всего по стране — 1786 задержанных.

О том, как прошла акция в Петербурге — смотрите или читайте в наших репортажах.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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