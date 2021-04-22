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18:32

Неповиновение полиции обернулось штрафом для жаловавшегося на побои SMM-редактора штаба Навального

фото ЗакС политика Неповиновение полиции обернулось штрафом для жаловавшегося на побои SMM-редактора штаба Навального

Городской суд Люберец решил наказать SMM-редактора штаба Навального Александра Шепелева штрафом в размере 2 тысяч рублей за неповиновение полицейским в ходе обыска в него дома, передаёт "Медиазона".

В рапорте МВД указывалось, что молодой человек "вёл себя агрессивно, отталкивал [сотрудников] в сторону, угрожал неприятностями по службе, на неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал, стал вести себя более агрессивно, хватал за форму, пытался спровоцировать драку".

В связи с описанным выше борцы с преступностью решили применить к нему физическую силу, используя в том числе боевые приёмы.

Шепелев в свою очередь заявлял, что силовики его избили, требуя выдать им пароли от техники.

Активист в итоге обратился в больницу в Люберцах, врачи диагностировали у него "подкожное кровоизлияние в области левой брови, правого плечевого сустава, лопаточной области с обеих сторон грудной клетки, слева ушиб мягких тканей, грудной клетки".

Обыск у Шепелева и корреспондентки "Медиазоны" Оли Ромашовой проходил в рамках "санитарного дела".

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