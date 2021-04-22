Путин пригласил Зеленского в Москву на разговор об отношениях стран

Владимир Путин объявил о готовности поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях стран: для осуществления этой цели российский глава позвал своего визави в Москву, информирует ТАСС.

Соответствующее заявление президент сделал в ходе встречи с Александром Лукашенко.

В то же время Путин указал, что дискутировать о ситуации в ДНР и ЛНР Зеленскому следует в первую очередь с властями обеих непризнанных республик, и только потом обсуждать вопрос с РФ.

Напомним, не так давно на фоне очередного витка военного конфликта в ДНР российская армия приблизилась к границам Украины. После этого Зеленский предложил Путину встретиться на линии сопротивления в Донбассе. Ранее сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил войскам начать возвращение к своим базам.

Конфликт между Украиной и РФ из-за ДНР и ЛНР тянется с 2014 года.