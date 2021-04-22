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19:12

Художницу Лелю Нордик снова задержали

фото ЗакС политика Художницу Лелю Нордик снова задержали

Художницу и активистку Лелю Нордик задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщила ЗАКС.Ру ее подруга Галя Лурье. Она рассказала, что Нордик пошла в 12-й отдел полиции за своими вещами - там ее вновь задержали. Причина - участие в акции 14 февраля, сказала Лурье. По ее словам, сейчас Нордик везут в 78 отдел полиции. Больше художница ничего не успела сообщить, сказала Лурье. 

Напомним, Нордик задержали во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Ночь она провела в 12 отделе полиции, а 22 апреля Фрунзенский районный суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

В Петербурге 14 февраля фемактивистки встали в цепь солидарности с женщинами-политзаключенными. Они по очереди читали стихи Анны Ахматовой. 

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