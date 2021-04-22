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19:54

В Петербурге возобновляется проведение диспансеризации

фото ЗакС политика В Петербурге возобновляется проведение диспансеризации

В Петербурге возобновляется проведение профилактических медосмотров и диспансеризации, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Поправки вносятся в постановление № 121, устанавливающие в Петербурге ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Медосмотры и диспансеризация доступна теперь для "определенных групп взрослого населения" в поликлиниках. В Смольном заявили, что такое решение принято в связи с "улучшением эпидемической ситуации и снижением распространения новой коронавирусной инфекции".

Предыдущее изменения в постановление № 121 Беглов внес 16 апреля, разрешив петербуржцам не носить перчатки в общественных местах и транспорте. Требование носить маски сохраняется, как и остальные ограничения, до середины марта.

 


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