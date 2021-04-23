КПРФ решило построить "Сталин-центр" в Нижегородской области

КПРФ представило эскизы "Сталин-центра", который планирует построить в Нижегородской области, сообщается на сайте нижегородского отделения партии.

По замыслу коммунистов, "Сталин-центр" должен будет стать крупнейшим в России музеем, посвященным Иосифу Сталину, в нем будут залы, посвященные разным периодам его жизни. Заложить первый камень КПРФ намерено 8 марта, также планируется заложить капсулу времени с датой вскрытия 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы в Великой Отечественой войне.

Первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров заявил, что строительство "Сталин-центра" должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. По его мнению, это "придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории". Он назвал Сталина "символом Победы, содружества братских народов, мощи и величия Державы, которая обеспечивала мир на планете и удержало от Третьей мировой войны".

фото: kompas-rf.ru