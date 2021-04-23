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9:56

Роструд напомнил о майских праздниках

фото ЗакС политика Роструд напомнил о майских праздниках

Федеральная служба по труду и занятости напомнила о том, как россияне будут работать в преддверии майских праздников, передает РИА "Новости".

В мае будут отмечаться два праздника - День труда 1 мая и День Победы 9 мая. В первом случае россияне отдохнут 1 - 3 мая включительно. 30 апреля будет рабочим предпраздничным днем, и его продолжительность будет сокращена на час. 

Затем 4 - 7 мая россиян ждет рабочая неделя. После этого 8 - 10 мая включительно они отдохнут, а 11 мая выйдут на работу. 

Традиционно 1 мая проходят праздничные шествия, но в последний год от них отказались из-за эпидемии коронавируса. Ранее Смольный отказался согласовать шествие 1 мая по Невскому проспекту, заявку на которое подавали представители "Открытой России", "Весны" и Либертарианской партии России.

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