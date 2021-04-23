РИА "Новости": "Справедливая Россия - За правду" может сменить председателя

Партия "Справедливая Россия - За правду" может сменить председателя на съезде, который пройдет в июне, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По словам источника, сейчас в партии определяют, стоит ли дополнять повестку съезда "кадровыми вопросами, включая вопрос о смене председателя". Собеседник агенства заявил, что нынешний глава справедливороссов Сергей Миронов планирует передать лидерство в федеральной части списка от партии сопредседателю Захару Прилепину, а сам будет участвовать в выборах как одномандатник по Петербургу.

Источник утверждает, что региональным отделениям сообщат о решении 24 апреля, а публично объявят на съезде в июне.

Обновлено 11:19 В пресс-службе партии назвали сведения о смене председателя не соответствующими действительности:

"Это фейк, информационный вброс, это не соответствует действительности", - сказали в "Справедливой России - за правду".

Выборы в восьмой созыв Госдумы и седьмой созыв Заксобрания Петербурга пройдут в сентябре 2021 года.