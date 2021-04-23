На художницу Нордик составили протокол за проведение несогласованной акции

Художницу и активистку Лелю Нордик отпустили из 78 отдела полиции вечером 22 апреля, сообщила ЗАКС.Ру ее адвокат Вера Иванова. По ее словам, на Нордик составили протокол за проведение несогласованного публичного мероприятия (ч.2 с.20.2 КоАП). Речь идет о цепи солидарности с женщинами-политзаключенными 14 февраля, уточнила Иванова.

Нордик задержали 22 апреля после заседания Фрунзенского районного суда, который оштрафовал ее за участие в протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Подруга художницы Галя Лурье сообщила, что Нордик пошла за вещами в 12 отдел полиции, когда ее повторно задержали.

Напомним, ранее у активистки прошел обыск по месту прописки. Причина - уголовное дело о якобы приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения на акции 23 января.