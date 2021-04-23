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11:42

Ростовская "навальнистка" пожаловалась на пытки после задержания

фото ЗакС политика Ростовская "навальнистка" пожаловалась на пытки после задержания

Ксения Середкина, координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону, сообщила о своем задержании, случившемся накануне поздно вечером, 22 апреля. Оказавшись в руках у полиции, она столкнулась с крайне суровым обращением, о чем сообщила в социальных сетях.

"Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много", - написала активистка в Twitter.

Происходившее с ней дополнил начальник сети штабов Навального Леонид Волков. По его словам, силовики, сочтя, что девушке нравится буква "Н", решили вырезать ее на коже.

"Навальнисты" готовят жалобу в Следственный комитет в связи с описанным эпизодом.

Напомним, что 21 апреля по всей стране прошли несанкционированные митинги за освобождение Алексея Навального из колонии и допуск к нему гражданских врачей. Всего в связи с акциями, по данным "ОВД-Инфо", задержали почти две тысячи человек. Наиболее жесткий разгон демонстрантов наблюдался в Петербурге, о чем читайте в материале ЗАКС.Ру.

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