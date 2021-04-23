Горсуд оставил мундепа МО "Гавань" Кузина в спецприемнике

Городской суд Петербурга 23 апреля рассмотрел жалобу муниципального депутата МО "Гавань" Сергея Кузина на постановление Октябрьского районного суда об административном аресте на 7 суток. Решение районного суда осталось без изменений. Он останется в спецприемнике до 27 апреля.

Октябрьский районный суд 21 апреля вынес постановлению об аресте координатора петербургской "Открытки" Сергея Кузина на 7 суток. Его признали виновным по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) за митинг 31 января. Ночь перед судом Кузин провел в отделе полиции.

В крупных городах России 21 апреля прошли митинги в поддержку Алексея Навального. В Петербурге полиция задержала 827 активистов, что стало рекордным показателем по стране. Районные суды города 22 апреля вынесли первые постановления по задержанным: более 85 штрафов от 10 до 15 тысяч рублей, 56 арестов от 3 до 15 суток. Еще двоих обязали к исправительным работам на 70 часов.

Константин Леньков

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