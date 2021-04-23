Арест главы "Альянса учителей" Даниила Кена оставили в силе

Городской суд Петербурга 23 апреля отказал в обжаловании ареста главы "Альянса учителей" Даниила Кена за публикацию на своей странице "ВКонтакте", посвященной акции протеста. Октябрьский районный суд 21 апреля назначил Кену 8 суток ареста.

Сотрудники полиции 20 апреля пришли к главе профсоюза с обыском по уголовному делу о "перекрытии дорог". В этот момент Кен вместе с родственниками праздновал свой день рождения. После обыска он был задержан и доставлен в 1-й отдел полиции, где на него составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга) за публикацию "ВКонтакте" текста с призывом принять участие в митинге 31 января.

Ранее, перед митингом "Свободу Навальному!" в Петербурге прошла волна обысков у местных активистов. Силовики навестили около 20 человек, среди которых оказались сотрудники штаба Навального, сторонники "Весны" и представители других организаций. Поводом для обысков стало уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), возбужденное после митинга в поддержку Алексея Навального 23 января.

Константин Леньков