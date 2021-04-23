Бывший депутат МО "Васильевский" Замараева вошла в руководство антикоррупционного комитета ЛДПР

При партии ЛДПР появился антикоррупционный комитет, заместителем руководителя которого стала петербурженка Анна Замараева, ранее бывшая мундеп МО "Васильевский". Руководить новой структурой будет депутат Госдумы Иван Сухарев.

- В рамках антикоррупционного комитета будет проводиться обучение противодействию коррупции, а также будет создан отдел по контролю за государственными и муниципальными закупками во всех регионах Российской Федерации, - сообщила Замараева ЗАКС.Ру. - Раньше мы делали расследования на региональном уровне, теперь будем осуществлять общественный контроль за закупками органов власти и госкомпаний на федеральном уровне, а также планируем подготовить молодых лидеров, которые смогут помочь своему региону сэкономить бюджет.

С 2015 года Замараева руководила комитетом по борьбе с коррупцией на базе петербургского отделения ЛДПР. Своей задачей он объявил выявление фактов коррупции во властных кругах Петербурга.