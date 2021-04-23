"Коммерсантъ": Власти хотят доплачивать разработчикам за патриотические видеоигры

Правительство рассматривает возможность создания фонда для поддержки разработчиков игр, которые популяризируют русскую историю и культуру, пишет "Коммерсантъ".

По словам одного из источников, фонд будет работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе. По данным издания, идею продвигали Mail.ru Group и "Яндекс" и активно поддержали в администрации президента.

Сообщается, что предложение вошло в последнюю редакцию пакета мер поддержки IT-отрасли. В марте РБК сообщал о планах создать Фонд российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино, но в документе фонд остался только для игрового рынка.

Эксперты и разработчики игр не уверены, что им подтребуется подобная господдержка. По их мнению, игры патриотической тематики вряд ли будут пользоваться спросом у глобальной аудитории, на которую ориентируются компании. Участники рынки полагают, что речь идет о попытке использовать индустрию игр в пропагандистских целях.