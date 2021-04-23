РФ высылает пятерых польских дипломатов

На сайте российского Министерства иностранных дел 21 апреля появилось сообщение о высылке пятерых польских дипломатов, сотрудников посольства. Признанные персонами нон грата, они теперь должны покинуть Российскую Федерацию до 15 мая включительно. Мера позиционируется как симметричная: 15 апреля трое российских дипломатов были признаны персонами нон грата чиновниками Польши "под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны".

"Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений", - гласит официальное сообщение от МИД.

На прошлой неделе РФ поступила аналогичным образом с болгарскими дипломатами.