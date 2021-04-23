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13:19

Доцент МИА Воробьев получил 20 лет заключения по делу о госизмене

фото ЗакС политика Доцент МИА Воробьев получил 20 лет заключения по делу о госизмене

Доцент МАИ (Московского авиационного института) Алексей Воробьев, работающий на кафедре ракетных двигателей, получил от Мосгорсуда 20 лет колонии строгого режима, передает "Интерфакс". Помимо этого, с мужчины взыскали один миллион рублей. Ему инкриминировали государственную измену. Как и все дела подобного рода, оно рассматривалось в закрытом режиме.

По версии следствия, Воробьев готовился незаконным образом передать за границу оборудование, сырье, а также информацию, касающуюся технологий. Речь в том числе идет о военной технике, включая оружие массового поражения.

Отметим, что преследование российских ученых по делу о госизмене в последнее время не редкость. Так, 13 апреля по аналогичному подозрению отправили в СИЗО профессора МФТИ Валерия Голубкина. 

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