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13:50

Неподтвержденные доходы российских чиновников выросли в три раза

фото ЗакС политика Неподтвержденные доходы российских чиновников выросли в три раза

Генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая перед членами Совета Федерации 23 апреля, рассказал о трехкратном увеличении неподтвержденных доходов чиновников. Согласно его отчету за 2020 год, всего таких госслужащих насчитывается чуть менее двух тысяч.

"В сфере противодействия коррупции за год прокурорами вскрыто более 245 тысяч нарушений законодательства. Из них почти 2 тыс. установлено при проведении проверок соответствия расходов лиц, замещающих государственные и иные должности", - цитирует Краснова "Интерфакс".

Речь идет о 79 млрд рублей. По итогам проверки генпрокуратура подала 53 иска против недобросовестных чиновников.

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