Россия договорилась о полном возобновлении авиасообщения с Египтом

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странам, передает "Дождь" со ссылкой на канцелярию египетского президента.

В Кремле подтвердили, что, в том числе, возобновятся полеты на египетские курорты Хугарду и Шарм-эш-Шейх, передает РИА "Новости". ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров передает, что чартерные рейсы на курорты Египта туроператоры смогут запустить в течение недели-двух после возобновления авиасообщения.

Ранее возобновление чартерных рейсов до конца весны из России в Египет анонсировали в МИД РФ. Сообщение между странами прекратилось в 2015 года после крушения самолета "Когалымавиа" над Синаем.