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14:22

В Полежаевском парке ликвидировали несанкционированную автостоянку

фото ЗакС политика В Полежаевском парке ликвидировали несанкционированную автостоянку

Не согласованные с чиновниками объекты в Полежаевском парке (металлический забор автостоянки и будка охраны), на которые жаловались активисты петербургского Юго-Запада, не просуществовали и десяти дней: пресс-служба Смольного сообщает об их ликвидации.

"В Петербурге установлен жесткий контроль за использованием городских территорий, особенно — зеленых зон, к которым относится Полежаевский парк. Реакция на подобные случаи и обращения жителей будет незамедлительной", - прокомментировал ситуацию губернатор Александр Беглов.

После жалоб граждан в компетентные органы власти чиновники выяснили, что территорией напротив дома 64 по проспекту Маршала Жукова пользуются самовольно и без каких-либо разрешительных документов. Предприниматель, которого обязали произвести демонтаж незаконных конструкций, понесет административную ответственность.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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