Издание "Медуза" официально объявили иностранным агентом

Министерство юстиции 23 апреля внесло русскоязычное издание "Медуза", чья редакция располагается в Прибалтике, в реестр СМИ-иноагентов. Список также пополнился изданием ПАСМИ.

Теперь, по новейшему законодательству, популярное сетевое медиа должно будет маркировать свои материалы как материалы иностранного агента, и точно так же, с такой же сноской, на него обязаны будут ссылаться другие СМИ. За игнорирование этих требований закон накладывает на СМИ из реестра крупные штрафы. В частности, их регулярно присуждают "Радио Свобода", одному из первых российских медиа, признанных иноагентами.

Отметим, что "Медуза" представляет собой медиапроект, возникший в 2014 году после скандального увольнения редакции издания "Лента" и радикальной смены им редакционной политики. Галина Тимченко, сохранив значительную часть своей команды, продолжила работу под новым брендом, который зарегистрирован в Латвии.