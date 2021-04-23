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14:58

"Спасибо вам, я вас не подведу": Навальный объявил о прекращении голодовки

фото ЗакС политика "Спасибо вам, я вас не подведу": Навальный объявил о прекращении голодовки

Политик Алексей Навальный, с 31 марта державший голодовку в знак протеста против условий заключения и непредоставления ему должного объема медицинской помощи, объявил через свой Instagram, что прекращает ее.

Благодаря своему поступку и привлечению к нему внимания, отмечает Навальный и благодарит за это всех неравнодушных, удалось, как ему представляется, многого достичь. Несоизмеримо более качественную помощь медиков он стал получать, из-за его проблем в колонии собирался консилиум гражданских врачей.

"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", - пишет оппозиционер.

По словам Навального, когда он узнал о солидарной голодовке "Матерей Беслана", он не смог сдержать слез. В достижении своей цели он видит исключительно заслугу людей с "воли". 

"Спасибо вам, я вас не подведу", - таким обращением заключил свой текст политик.

При этом он не отказывается от требования предоставить ему врача по личному выбору и продолжает жаловаться на неврологические боли.

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