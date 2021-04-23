УЕФА утвердил перенос из Дублина в Петербург трех матчей группового этапа Евро-2020

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил перенос из Дублина в Петербург трех матчей группы Е чемпионата Европы по футболу.

"Мы тесно сотрудничаем с принимающими ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить на матчах безопасную и праздничную атмосферу. Я очень рад, что мы сможем принять болельщиков на всех матчах турнира и насладиться праздником футбола на уровне сборных по всей Европе", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Матчи Евро-2020 перенесли из Дублина после того, как ирландские власти отказались принять турнир. Еще один матч, который должен был пройти в Дублине - 1/8 финала турнира - пройдет в Лондоне. Также от участия в Евро-2020 отказался испанский Бильбао: матчи оттуда перенесли в Севилью.

Таким образом, обновленное расписание матчей группового этапа, которые пройдут на "Газпром-арене", выглядит так:

12 июня: Бельгия - Россия (группа B);

14 июня: Польша — Словакия (Группа Е);

16 июня: Финляндия — Россия (группа B);

18 июня: Швеция — Словакия (группа E);

21 июня: Финляндия — Бельгия (группа B);

23 июня: Швеция — Польша (группа E);

2 июля: 1/4 финала.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за эпидемии коронавируса. В Петербурге состоятся четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. В групповом этапе на "Газпром-арене" пройдут матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня).